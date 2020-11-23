الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق تتابعان احتجاز المواطن نزار بنات وتطالبان باحترام قرارات القضاء

وطن: تابعت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" ومؤسسة الحق اعتقال المواطن نزار بنات والذي جرى احتجازه فجر يوم الجمعة الماضي من منزله بمدينة دورا. فقد زارت الهيئة والحق المواطن بنات في مركز احتجازه بمدينة أريحا واطلعتا على ظروف الاحتجاز. كما تابعت الهيئة والحق مجريات جلسة تمديد توقيف بنات اليوم الاثنين أمام قاضي صلح أريحا، الذي أصدر قراره بإخلاء سبيل بنات بكفالة محل اقامته.

وحيث لا زال المواطن بنات محتجز ولم يخلى سبيله رغم صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله. تتابع الهيئة المستقلة ومؤسسة الحق تنفيذ القرار القضائي مع رئيس الوزراء وزير الداخلية الذي تعهد باحترام القانون وأحكام القضاء. تأمل الهيئة المستقلة ومؤسسة الحق من الجهات المكلفة بإنفاذ القانون احترام قرارات القضاء والافراج الفوري عن المواطن نزار ينات احتراما لمبدأ سيادة القانون واحكام المحاكم.