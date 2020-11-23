الرئيس: مصممون على وحدة أرضنا وشعبنا والذهاب للانتخابات وتحقيق المصالحة

وطن: قال الرئيس محمود عباس، "إننا مصممون على وحدة أرضنا وشعبنا والذهاب للانتخابات وتحقيق المصالحة وسنواصل العمل من أجل هذا الهدف".

وأضاف الرئيس، خلال اتصال عبر الفيديو كونفرنس مع، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم الاثنين، أن دولة فلسطين مستعدة للذهاب للمفاوضات وفق الشرعية الدولية.

وأكد على مواصلة "تعزيز العلاقات مع الدول العربية".

وأكدت المستشارة الألمانية أهمية الخطوة الفلسطينية باستعادة العلاقة مع الجانب الإسرائيلي، واستعداد ألمانيا لدفع جهود صنع السلام للأمام من خلال مجموعة صيغة ميونخ التي تضم المانيا وفرنسا ومصر والأردن والاستعداد لعقد اجتماع لهذه المجموعة مع كل من فلسطين وإسرائيل على مستوى وزراء الخارجية، الأمر الذي سيساعد بدفع جهود السلام الى الامام خلال الفترة الحالية.

وشددت ميركل على أن المانيا ستواصل تقديم المساعدات الطبية للحكومة الفلسطينية لمواجهة الوباء.