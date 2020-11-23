الاحتلال يعتقل المحرر عبد المهدي زهور من الخليل

وطن: عتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين الأسير المحرر الأستاذ عبد المهدي زهور من منزله في بيت كاحل قضاء الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة احتلالية داهمت منزل الأسير زهور في بلدة بيت كاحل وفتشته واحتجزت سكانه في غرفة قبل أن تقوم باعتقاله، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وكانت قوات الاحتلال قد أفرجت عن الأسير زهور بتاريخ 6/8/2019 بعد أن أمضى عام كامل في الاعتقال الإداري.

يشار إلى أن "زهور" أسير سابق اعتقل عدة مرات، وأمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال.

كما عانى زهور من ويلات الاعتقالات السياسية حيث اعتقل أكثر من مرة في سجون أجهزة أمن السلطة علاوة على العشرات من الاستدعاءات.