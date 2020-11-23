الاحتلال يعتقل (20) مواطناً من الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس، وحتى فجر اليوم الاثنين، (20) مواطناً من الضفة، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين، ومواجهات.

وقال نادي الأسير، إن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة كفر نعمة في رام الله وهم: صالح عباس عطايا، ومحمد عمر خويرة، وراسم جبران اشتيه، وعلي طه.

فيما جرى اعتقال لثمانية مواطنين من عدة بلدات في الخليل وهم: إبراهيم محمد أبو عياش من بلدة بيت أمر، وعبد المهدي بدوي زهور، وباسم محمود عقيل، وصبري محمد الزهور، وثلاثتهم من بلدة بيت كاحل، ومحمد عبد الحميد مسالمة من بلدة بيت عوا، وسائد إبراهيم البدوي من مخيم العروب، ورامي محمد جرادات من بلدة سعير، إضافة إلى الفتى محمد علي قفيشة (17 عاماً) من مدينة الخليل.

ومن نابلس اعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين وهم: جعفر حداد، وعمر إياد منصور، وهشام حامد عوادة.

يُضاف إلى المعتقلين عطا محمد درباس، وإسماعيل ناصر، وروحي الجيار، ومحمد نجيب، وعبد الرحمن محمد البشيتي من القدس.