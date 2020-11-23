"الصحة": تسجيل 9 حالات وفاة و 1558 اصابة جديدة بفايروس كورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، تسجيل 9 حالات وفاة و 1558 اصابة جديدة بفايروس كورونا في غزة والضفة باستثناء القدس، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزيرة الى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 83.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 15.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية (4 مواطنين 58، 60، 72، 76 عاماً من محافظة الخليل، ومواطنة 85 عاماً من أريحا)، و4 حالات وفاة في قطاع غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 319 حالة في الضفة الغربية (الخليل 25، جنين 36، نابلس 109، طولكرم 32، سلفيت 14، قلقيلية 13، رام الله والبيرة 81، أريحا 9)، قطاع غزة 198.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (138)، محافظة نابلس (178)، محافظة بيت لحم (135)، محافظة قلقيلية (56)، محافظة رام الله والبيرة (84)، جنين (88)، أريحا والأغوار (17)، سلفيت (53)، طولكرم (56)، طوباس (30)، قطاع غزة (689)، ضواحي القدس (28).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 52 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.