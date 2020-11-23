"الصحة": تسجيل 4 وفيات و689 إصابة جديدة بفيروس كورونا بغزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 4 حالات وفاة و 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي عن تعافي 198 حالة جديدة من المصابين فيروس كورونا بعد إجراء 2578 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين 15457 إصابة، مضيفة بأن إجمالي الحالات النشطة 6004 حالة "اجمالي المتعافين 9384 حالة وإجمالي الوفيات 69 حالة وفاة".

كما أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 268 حالة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 92 حالة.