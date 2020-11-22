مبادرة "لن تشرق الشمس قبلي" تدق بيت كل مقدسي

وطن: بزغت في الآونة الأخيرة مبادرة لن تشرق الشمس قبلي في مدينة القدس ، أطلقها الدكتور أشرف قرطام من مدينة حيفا بالداخل الفلسطيني منذ عام ونصف العام ، وهدف هذه المبادرة هو التجمع يوميا قبل صلاة الفجر والبدء برياضة المشي مسافة ما لا يقل عن ٧ كيلو يوميا بمجموعة واحدة حتى قبل طلوع الشمس بدقائق ، وبعدها يكون الانسان نشيطا وجاهزا كي يستقبل اليوم والعمل بنفسية جميله مريحه رياضية ، حيث تشرق مجموعة لن تشرق الشمس قبلي يومياً قبل الشمس وتتجمع في كل يوم بمنطقة مختلفة لتضفي الحياة لشوارع القدس وخاصة القدس العتيقة التي قتلها الاحتلال وجائحة كورونا قتلت على ما تبقى منها .

وأكدت هيا النتشة منسقة المبادرة في مدينة القدس ، أنها سعيدة جدا بتوليها هذا المنصب سرعان ما شرعت في التخطيط لمثل هكذا مبادرة والبدء فورا في تنفيذها بمدينة القدس والذي بدأنا في 25 من آب 2020 ، تفاجأت النتشة بالاعداد الكبيرة وبالأشخاص الذين شاركونا هذه البداية حتى استمرت المبادرة ليومنا هذا بناء على طلب المجموعة والمشاركين .

وأضافت: أن هذه المبادرة أتاحت مساحة للشباب الفلسطيني عامة والمقدسي خاصة لاستثمار الوقت خاصة في ظل جائحة كورونا ، وشكلت قاعدة اجتماعية تضم فئات مختلفة من الأعمار مجتمعة على الهدف والحماس ذاتهم .

وأفادت النتشة أن المبادرة ستستمر حتى في فصل الشتاء ، قد نقلل عدد الايام أسبوعياً الا اننا لن نتوقف ، فهي نابعة من مبدأ مرسخ بداخلنا وسنستمر بالإيمان بهذا المبدأ ، وأن المبادرة ما كانت لتنجح دون الروح المميزة لكل فرد من أفراد المجموعة والمشاركين في القدس ، والتي نتمنى أن يزيد العدد وأن يكبر عدد المشاركين وتستمر وتستمر حتى تصبح مبادرة عالمية "الإشراق دوليا".