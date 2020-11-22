تسجيل 416 إصابة جديدة بكورونا في دولة الاحتلال

وطن: أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 416 إصابة مؤكدة بوباء كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة وأشارت الوزارة الى ارتفاع نسبة الإصابات الإيجابية الى 2.8 في المئة.

وتشير معطيات الوزارة إلى وجود 299 مريضا في حالة خطيرة، بينهم 121 يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، و141 مريضًا حالتهم حرجة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بدء تفشي الوباء في مارس/آذار المنصرم إلى 2,799 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 15,376 فحصا خلال أمس السبت المنصرم بنسبة بلغت 2.8 في المئة من الفحوصات ايجابية النتائج.