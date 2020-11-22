تربية بيت لحم تغلق مدرستين وشعب صفية بسبب فيروس كورونا

وطن: قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء اليوم الأحد، إغلاق مدرستين وشعب صفية لمدة 48 ساعة، بسبب ظهور اصابات بفيروس كورونا.

وأفاد شهود عيان، بأن التربية والتعليم قررت إغلاق مدرستي الرواعين شرق بيت لحم، بعد إصابة معلم، والتحدي 5 لإصابة معلمة، والصف التاسع في مدرسة تقوع الثانوية شرق بيت لحم، لإصابة طالب، وصفي التوجيهي في مدرسة بنات تقوع الثانوية بعد اصابة طالبتين.

وأضافت المديرية أن هذا الاجراء يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشاره.