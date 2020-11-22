الأوقاف تغلق مسجدين ببيت لاهيا وحي النصر وتُعيد افتتاح 3

وطن: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن إغلاق مسجدين في غزة والشمال مدة 48 ساعة، وإعادة افتتاح 3 مساجد أخرى في رفح وخانيونس، اعتبارًا من فجر يوم غدٍ الاثنين.

وقالت الأوقاف، خلال الإيجاز الخاص بفتح وإغلاق المساجد في ظل جائحة كورونا، الأحد: "تقرر إغلاق مسجد النور والإيمان بحي النصر بمحافظة غزة، ومسجد الهدى بمدينة بيت لاهيا في محافظة الشمال؛ نظرًا لاكتشاف حالات إصابة لدى بعض رواد المسجدين المذكورين".

وأضافت: "كما تقرر إعادة افتتاح مسجدي أبو هريرة في منطقة الزنة، وحمزة في منطقة خزاعة بمحافظة خانيونس، ومسجد أنس بن مالك في رفح الغربية بعد انتهاء مدة إغلاقها".