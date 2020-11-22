إغلاق السفارة الفلسطينية في عمان بسبب كورونا

وطن: أعلنت سفارة فلسطين في عمان عن إغلاق أبوابها وعدم تمكنها من استقبال المراجعين حتى إشعار آخر، وذلك بعد ثبوت إصابة عدد من العاملين في أقسام السفارة المختلفة بفيروس كورونا .

وصرّح مصدر مسؤول في السفارة أن هذا الاجراء يأتي ضمن الاحتياطات الاحترازية والوقائية التي تتخذها سفارة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية حفاظا على حماية وسلامة العاملين والموظفين في السفارة والمراجعين والزائرين.

وقال المصدر انه سيتم الاعلان عن موعد استئناف العمل في السفارة وفتح أبوابها من جديد عبر موقعها الالكتروني والمنصة الالكترونية الخاصة بها لتمكين كل من له مصلحة من استكمال معاملاته وطلباته واحتياجاته ذات الصلة بأقسام ومكاتب السفارة المختلفة.

(وفا)