قبل "نهائي القرن".. إصابة لاعب رابع من الأهلي المصري بكورونا

وطن: في ظاهرة تبقى مقلقة للغاية، لاسيما قبل أيام من نهائي القرن الذي سيجمع العملاقين المصريين الأهلي والزمالك على لقب دوري أبطال أفريقيا، ضرب فيروس كورونا لاعبا جديدا في الأهلي، هو الرابع خلال أيام قليلة.

وحسب ما نقلت جريدة "الشروق" القاهرية، أعلن محمد شريف، لاعب الأهلي إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام قليلة من عودته للقلعة الحمراء بعد انتهاء فترة إعارته لإنبي.

وكتب صانع الألعاب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"إيجابية عينة فيروس كورونا.. الحمد لله".

ومن المقرر خضوع اللاعب لمسحة طبية جديدة خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء من البرنامج العلاجي الخاص.

لكن شريف لا يحق له المشاركة في مباراة القمة المرتقبة أمام الغريم التقليدي الزمالك في نهائي القرن بسبب عدم قيده أفريقيا، علما بأنه يمكنه المشاركة في المباريات مع الأهلي اعتبارًا من مباراة الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر.

ويعد شريف المصاب الرابع بفيروس كورونا في الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية بعد محمود عبد المنعم "كهربا"، وصالح جمعة، وأحمد ياسر ريان.