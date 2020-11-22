الصحة: تسجيل 16 حالة وفاة و1560 اصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

رام الله - وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 84.30%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.86%، ونسبة الوفيات 0.85% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الأحد، أنه تم تسجل 13 حالة وفاة في الضفة الغربية (مواطن 59 عاماً من محافظة طولكرم، 3 مواطنين 54، 70، 72 عاماً من محافظة رام الله والبيرة، مواطن 75 عاماً من محافظة نابلس، مواطن 82 عاماً من ضواحي القدس، 3 مواطنين 54، 72، 77 من محافظة أريحا والأغوار، 3 مواطنين 78، 85، 89 عاماً من محافظة الخليل، مواطن 79 عاماً من محافظة قلقيلية)، و3 حالات وفاة في قطاع غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 279 حالات في الضفة الغربية (الخليل 46، جنين 23، نابلس 47، طولكرم 9، سلفيت 13، قلقيلية 33، بيت لحم 109، طوباس 7 ، رام الله والبيرة 148، أريحا 3)، قطاع غزة 200، مدينة القدس 146.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (81)، محافظة نابلس (173)، محافظة بيت لحم (69)، محافظة قلقيلية (36)، محافظة رام الله والبيرة (132)، جنين (73)، أريحا والأغوار (17)، سلفيت (19)، طولكرم (45)، طوباس (44)، قطاع غزة (684)، ضواحي القدس (17)، مدينة القدس (170).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص