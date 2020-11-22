جيش الاحتلال: المقاومة في غزة لا تتوقف عن تطوير قوتها العسكرية

وطن: قال مصدر أمني إسرائيلي، إن "التنظيمات المسلحة في غزة تعاظم قوتها بشكل كبير ومزعج".

ونقلت إذاعة الجيش عن المصدر قوله "في العملية القادمة في غزة سنواجه أشياء لم نرها حتى الآن".

وأضاف المصدر "في الجيش يؤجلون علاج المشكلة، وذلك لا يعني أننا لن نواجهها في النهاية".

في السياق ذاته، ذكر موقع "واللا" العبري، مساء امس السبت، أن المؤسستين العسكرية والأمنية في "إسرائيل" تعكفان على تنفيذ حملة تهدف إلى إحباط جهود حركة "حماس" الهادفة إلى تعزيز قوتها العسكرية.

وأضاف الموقع العبري أن كلاً من الجيش وجهازي المخابرات "الشاباك" و"الموساد" والشرطة وسلطة الجمارك تعكف على تنفيذ الخطة سراً، مدعياً أن هذا التحرك يأتي في ظل مؤشرات على قيام "حماس" بجهود كبيرة لتطوير قدراتها الصاروخية.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن أحد المؤشرات على جهود "حماس" لضمان تعاظم قوتها الصاروخية، تنفيذها 244 تجربة إطلاق صاروخية عام 2018 و443 تجربة في عام 2019 و160 تجربة منذ مطلع عام 2020.