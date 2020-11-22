جيش الاحتلال يجري مناورة تحاكي تصعيداً على قطاع غزة

وطن: أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد أن جيش الاحتلال بدأ تمريناً عسكرياً لتحسين حالة الجهوزية والاستعداد فيما تسمى القيادة الجنوبية العسكرية لسيناريوهات التصعيد في قطاع غزة، وذلك بمشاركة قوات في الخدمة النظامية والاحتياط.

وكان جيش الاحتلال قد شن الليلة الماضية عدة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة استهدفت مواقع للمقاومة.

وذكر بيان للمتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه تم التخطيط للتمرين بشكل مسبق في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2020 حيث سيستغرق حتى يوم الأربعاء.

ولفت إلى أنه في إطار التمرين يبدأ اليوم امتحان رئيس الأركان لفحص الجاهزية، وذلك بشكل مفاجئ بهدف فحص جاهزية فرقة غزة لأعمال دفاعية متعددة الأبعاد وللتعامل مع سيناريوهات متنوعة.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه نظرًا لخضوع رئيس الأركان للحجر الصحي سيشرف من خلال أنظمة الاتصالات العسكرية اللازمة عن بعد على تنفيذ الامتحان، بينما سيديره في الميدان نائب رئيس الأركان.

وذكر البيان أن ما تسمى بفرقة غزة ستتعامل خلال التمرين مع سيناريوهات مفاجئة بالتعاون مع الأذرع العسكرية المختلفة والأجهزة الأمنية المتنوعة.

كما ستشهد المنطقة تحركات ناشطة للمركبات العسكرية والقطع الجوية.