صور| مصرع شاب و4 إصابات في حادث سير غرب الخليل

وطن: لقي صباح اليوم الاحد، شاب يبلغ من العمر 25 عاما من سكان بلدة ترقوميا غربي الخليل مصرعه اثر حادث سير وقع على الشارع الالتفافي قرب البلدة .

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الحادث ناجم عن تصادم 3 مركبات تقل عمالا عن طريق معبر ترقوميا غربي الخليل الأمر الذي تسبب بإصابة 5 مواطنين بجروح نقلوا جميعا إلى مشافي مدينة الخليل لتلقي العلاج حيث وصفت جراح أحدهم بالخطيرة.

وأضاف بأن الأطباء في المستشفى الأهلي قد أعلنوا عن وفاة المصاب الذي تعرض لإصابة خطيرة متأثرا بجراحه . فيما باشرت شرطة المرور إجراءات التحقيق في الحادث وإبلاغ النيابة العامة .