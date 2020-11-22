طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات عنيفة على أهداف في قطاع غزة

وطن: شنت طائرات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، سلسلة غارات على أهداف مختلفة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن دوي انفجارات ضخمة سمعت جراء غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال في القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأوضحت أن طائرات الاحتلال قصفت بعدة صواريخ موقعا قرب منطقة الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة.

كما أغارت طائرات الاحتلال على أرض شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما جرى استهداف محيط موقع في محررة نتساريم جنوبي مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال بعدة صواريخ موقعا في منطقة المحررات غربي خانيونس جنوب القطاع.