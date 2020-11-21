الاحتلال يعلن سقوط صاروخ قرب عسقلان ومدفعيته تقصف شرق بيت حانون

وطن: أعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال الليلة، عن رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة باتجاه عسقلان.

وذكرت القناة "13" العبرية أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة بمحيط عسقلان دون وقوع إصابات.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت بعسقلان وساحل عسقلان.

وأفادت مصادر محلية، أن مدفعية الاحتلال قصفت بقذيفة واحدة على الأقل نقطة للضبط الميداني في منطقة النعايمة شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأضافت أن دوي انفجار كبير سمع جراء القصف، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.