فياريال يفرض التعادل على ريال مدريد في "الليغا"

وطن: سقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام مضيفه فياريال في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح النادي الملكي التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الثانية عن طريق نجمه ماريانو دياز، فيما أحرز جيرارد مورينو هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ76 من ركلة جزاء.

وبهذا التعادل، رفع فياريال رصيده إلى 19 نقطة في مركز الوصافة، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب فرق "الليغا".

المصدر: RT