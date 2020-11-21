الناصرة وأم الفحم من أكثر المدن التي تحتوي على إصابات نشطة بكورونا في الداخل

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، أن مدينتي الناصرة وام الفحم المحتلتين هما من بين اكثر المدن في الداخل المحتل، التي تحتوي على أعلى عدد من الإصابات النشطة بالكورونا .

ونشرت وزارة الصحة قائمة تشتمل على البلدات والمدن في الداخل المحتل، بالإضافة إلى القدس المحتلة، التي تحتوي على أعلى عدد من الإصابات النشطة، حيث جاءت القائمة على النحو التالي :

القدس - 1127 ، الناصرة - 397 ، حيفا - 306 ، تل ابيب - 303 ، ام الفحم - 188 ، بقعاثا 179 وبني براك 176 .

يشار الى أن الإغلاق دخل حيز التنفيذ منذ صباح اليوم السبت، في الناصرة وعسفيا المحتلتين، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل الساعة الثامنة صباحا.

من جانبه صرح رئيس بلدية الناصرة المحتله علي سلام ، أن البلدية ستتوجه الى مكتب محاماة لرفع قضية ضد قرار الإغلاق الذي فُرض على المدينة ابتداء من صباح اليوم ولمدة خمسة أيام.

وقال سلام حول هذا الموضوع : "نحن لا نعترف بالإغلاق ولكن لو توسعنا بنظرتنا حول الموضوع فإن مدينة الناصرة منذ شهر مارس الفائت وهي تعاني من الإغلاق، بسبب إغلاق الفنادق منذ أشهر عديدة والبطالة التي وصلت في مدينة الناصرة الى 50%، وقرار الإغلاق لمدة خمسة ايام هو ضربة اقتصادية موجعة لمدينة الناصرة، ولن نسمح بأن يستمر هذا الإغلاق".

وأشار الى أن الإصابات النشطة في مدينة الناصرة ليست كلها لسكان المدينة، كما نوه من استياءه من معاملة الجبهة الداخلية وشرطة الاحتلال وكافة الجهات المسؤولة والذي يرى بأنهم غير متعاونين لمصلحة اهالي الناصرة.