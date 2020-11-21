فتح معبر رفح بالاتجاهين من الثلاثاء حتى الخميس
21.11.2020 06:45 PM
وطن: أعلنت سفارة فلسطين لدى مصر، أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين لمدة ثلاثة أيام بدءا من يوم الثلاثاء حتى الخميس.
وشكر سفير فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، لجهودهم في تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، ودعمهم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة.
وتابع السفير اللوح: تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الوثيق بين السفارة والسلطات المصرية المسؤولة لتسهيل عودة المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة سواء من داخل أو خارج مصر.