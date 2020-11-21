فتح معبر رفح بالاتجاهين من الثلاثاء حتى الخميس

وطن: أعلنت سفارة فلسطين لدى مصر، أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين لمدة ثلاثة أيام بدءا من يوم الثلاثاء حتى الخميس.

وشكر سفير فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، لجهودهم في تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، ودعمهم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة.

وتابع السفير اللوح: تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الوثيق بين السفارة والسلطات المصرية المسؤولة لتسهيل عودة المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة سواء من داخل أو خارج مصر.