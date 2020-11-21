جامعة الزيتونة للعلوم و التكنولوجيا تبدأ التعليم الوجاهي في الحرم الجامعي بتخصصات نوعية ومميزة
21.11.2020 06:24 PM
وطن: استقبلت جامعة الزيتونة للعلوم والتكنولوجيا طلابها للعام الأكاديمي 2020-2021، اليوم في الحرم الجامعي-سلفيت لبدأ التعليم الوجاهي، علماً بأن الفصل الدراسي الأول كان قد ابتدأ عبر التعليم عن بعد بتاريخ الحادي عشر من تشرين الأول/2020.
وتقدم الجامعة برامج وتخصصات تعليمية متميزة ونوعية بدرجات الدبلوم والبكالوريوس في المراحل الأولى، ودرجات الماجستير والدكتوراه في المراحل اللاحقة، عبر كلياتها المختلفة مثل: (كلية الهندسة والتكنولوجيا، كلية الادارة والأعمال، كلية العلوم الطبيعية والطبية المساندة و الكلية المتوسطة).
وتهدف الجامعة من خلال طرح تلك التخصصات الى تخريج كوادر مؤهلة علمياً، تمتلك كفأت ومهارات تنسجم مع حاجات السوق المحلي، وتنافس محلياً واقليمياً ودولياً.
(راية )