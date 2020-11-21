4 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال
21.11.2020 05:43 PM
وطن: دخل اليوم السبت، أربعة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم:
الأسير عمار محمود سلمان عابد (36 عامًا) من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، دخل عامه ال 19 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 21/11/2002، وهو محكوم بالسجن 20 عامًا ونصف
الأسير محمود حسني سلامة العويدات من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، دخل عامه السابع على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 21/11/2014 ، وهو محكوم بالسجن لمدة 11 عامًا .
الأسير محمد عبد الغفار مفارجة من الداخل، دخل عامه التاسع وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 21/11/2012 ، وهو محكوم بالسجن لمدة 25 عامًا.
كما دخل الأسير محمد شاكر محمد طردة (25 عاماً)، من سكان الخليل، عامه السادس على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 21/11/2015 ، وهو محكوم بالسجن 25 عاماً.