محافظ نابلس يقرر الاستمرار بالإغلاق الجزئي الليلي

وطن: قرر محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان الاستمرار في الإغلاق الجزئي الليلي لمحافظة نابلس يوميًا من الساعة السابعة مساءً ولغاية الساعة السادسة صباحًا لمدة أسبوعين، على أن يتم إغلاق لكافة مناحي الحياة في محافظة نابلس يومي الجمعة والسبت بحيث يتم منع الحركة والتنقل فيهما، ولا يستثنى من ذلك سوى الصيدليات.

وأكد رمضان في بيان، اليوم السبت، أن خيار الإغلاق الشامل سيبقى حاضرًا حسب تقديرات الحالة الوبائية.

كما قرر اللواء رمضان إغلاق قرية مادما ٣ أيام إغلاقًا تامًا من اليوم وحتى صباح الثلاثاء 24-11-2020م، وإغلاق مدارس قرية تل ٥ أيام حتى مساء الخميس 26-11-2020م.

كما قرر التشديد في الرقابة والتفتيش على المخالفين لبروتوكولات السلامة، وتحرير المخالفات وفرض الغرامات المالية بحق عدم الملتزمين.

و تم رفع التوصيات للحكومة ووزارة الصحة بالطلب لرفع جاهزية القطاع الصحي الحكومي والتعاقد مع القطاع الصحي الخاص والأهلي لاستقبال/ تحويل المصابين بفيروس كورونا ممن يلزمهم متابعة طبية خاصة.