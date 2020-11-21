القبض على 30 مواطنًا خالفوا الحجر المنزلي في قطاع غزة

وطن: أعلنت الشرطة، مساء السبت، عن إلقاء القبض على 30 مواطنًا خالفوا إجراءات الحجر المنزلي، ومخالفة 79 آخرين لعدم ارتدائهم الكمامة في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الشرطة، إن ذلك جاء ضمن إجراءات السلامة والوقاية المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن المباحث العامة أغلقت 34 منشأة تجارية مخالفة لإجراءات السلامة، وحررت تعهدات على 11 منشأة مخالفة بعدم التكرار، و20 تعهدًا على مواطنين لمخالفتهم إجراءات الوقاية، وأنهت 5 تجمعات لمواطنين منها بيوت عزاء وأفراح.

وذكرت أن شرطة المرور والنجدة حررت 49 مخالفة حظر تجوال، و79 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة من السائقين أو المواطنين، عدا عن حجز 9 مركبات لخروجها في وقت حظر التجوال مساءً.

ولفتت إلى أن الشرطة قوات التدخل وحفظ النظام أوقفت 19 سيارة مخالفة لإجراءات السلامة، وأمّنت 16 محجرًا وحاجزًا.

وقالت إن العمليات المركزية استقبلت 27 اتصال استغاثة لمواطنين، وتم توجيه هذه النداءات إلى جهات الاختصاص للتعامل معها.