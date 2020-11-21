فلسطين واحدة وستبقى واحدة موحده

كتب: محمد زيد النبالي

عبر مشوار نضالنا الطويل، وخلال العقود الماضية وما شهدته من انتفاضات وثورات ضد الاحتلال، سطر شعبنا أروع قصص التلاحم والتضامن وكنّا يداً واحدة في كل الأزمات التي عصفت بنا، لا نفرق بين هذا التنظيم أو ذاك..

واليوم، امام هذا الخطر الكوني الذي يهدد وجودنا الفلسطيني وقضيتنا، يجب ان نصرخ عاليا ونقول اننا بحاجة لمصالحة وطنية يجتمع تحت مظلتها كل الفرقاء، ادعو كل ألوان طيف العمل الفلسطيني "الوطني والإسلامي" دون استثناء لشحذ الهمم والابتعاد عن الشرذمات، وأتوجه إلى فخامة السيد الرئيس والقيادة الفلسطينية وكل التنظيمات للضغط على الاخوة في حركة حماس لاتمام المصالحة واجراء الانتخابات العامة، ولنتجاوز كل العقبات التي تعترض طريق الوحدة، وإخراجها إلى النور، حتى نزف البشرى لشعبنا وتحقيق مصالحة وطنية نحن احوج اليها، لكي نستطيع مواجهة كل المؤامرات التي تحاك ضدنا، لأنه لا سبيل لنا لمواجهة هذا المشاريع التصفوية إلا بالمصالحة والتي ستقودنا لتحقيق مطالبنا العادلة....

لا عذر لأحد، في إنجاز وحدتنا الوطنية والمصالحة، فقد أظهر التصريح الأمريكي الاخير، والذي تناقلته بعض وسائل الاعلام المحلية دون أن يأخذ ما يكفيه أو يوازي خطورته، عندما قالو ما لم يقله الاحتلال، وهو ان الضفة الغربية وقطاع غزة كيانين منفصلين مالياً وسياسياً وادارياً وعلى الجميع ان يدرك ذلك ويتعامل مع هذين الكيانين على انهما منفصلين، وهو ما يعني أننا أصبحنا على بعد خطوات فقط من الحلم الاسرائيلي المدعوم من بعض الانظمة العربية، بتحقيق مؤامرة الفصل التام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومن هنا لا بد أن يقف الجميع عند مسؤولياته، فصائل وتنظيمات، وسياسيين ونقابيين، بضرورة ترجمة دعوة الرئيس محمود عباس لإنجاز المصالحة، وإخراجها لتصبح حقيقة على أرض الواقع، قبل أن يفوت الأوان..