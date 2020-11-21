وزارة الصحة: أعداد المصابين ستتضاعف إذا استمر عدم الالتزام بإجراءات الوقاية

وطن: حذّرت وزارة الصحة من تضاعف عدد الإصابات بفيروس كورونا مع قدوم فصل الشتاء وبداية جديدة لانتشار الفيروس، في حال استمر عدم الإلتزام بالاجراءات الوقائية والصحية والمشاركة في المناسبات الاجتماعية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة د. كمال الشخرة، إن عدم التزام المواطنين بالتباعد وبالاجراءات الوقائية والصحية وبروتوكولات وزارة الصحة سيؤدي الى تضاعف أعداد الاصابات داعيا المواطنين الذين تظهر عليهم الأعراض التوجه إلى مراكز الفحص في وقت مبكر للتمكن من تقديم العلاج الملائم لهم للتقليل من نسبة الوفيات.

واكد الشخرة ان الوزارة عملت على زيادة الفحوصات خلال الايام الماضية، وتجرى الفحوصات للمخالطين من الدرجة الاولى وللمواطنين الذين تظهر عليهم اعراض الاصابة بالفايروس.

وأوضح الشخرة أن الوزارة أوصت بزيادة عدد العينات المسحوبة خلال الايام القادمة على مستوى فلسطين للمواطنين وطلبة المدارس والهيئة التدريسية بصورة عشوائية، والتي قدد تتراوح ما بين 5 الى 10 الاف عينة يومياً.

وقال الشخرة ان لدى الوزارة 240 سريرا للعناية المكثفة في الضفة وقطاع غزة اضافة الى 300 سرير عناية متوسطة، مؤكدا انه في حال اكتمال الاعداد داخل غرف العناية المكثفة في بعض المحافظات، سيتم تحويل المرضى الذين بحاجة الى عناية مكثفة الى محافظة اخرى مؤكدا ان نسبة عدد الاسرة الشاغرة في العناية المكثفة في الضفة والقطاع وصلت الى نحو 60 بالمئة.