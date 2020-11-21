نقابة الطب المخبري تطالب الحكومة بدفع مستحقات الموظفين دفعة واحدة

وطن: طالبت نقابة الطب المخبري في فلسطين الحكومة بدفع مستحقات الموظفين دفعة واحدة وعدم تقسيط مستحقاتهم على دفعات وجاء ذلك في اجتماع مجلس النقابة الذي عقد اليوم بمقر النقابة بمدينة رام الله حيث ناقش المجلس في جلسته اوضاع موظفي الحكومة وخاصة أخصائيو الطب المخبري الذين يعتبروا رأس الحربة في الجيش الأبيض في وزارة الصحة الفلسطينية والذين عمل جزء كبير منهم متطوعين في مختبرات الوزارة .

وفي نفس السياق حيا المجلس كافة الكوادر الصحية في وزارة الصحة على جهودهم في مكافحة كورونا مطالبا الحكومة بانهاء الملفات العالقة بين النقابات وموظفي القطاع الصحي احتراما لجهودهم في مواجهة جائحة كورونا.

وناقش المجلس في اجتماعه عدة قضايا اهمها عقد المؤتمر العام الحادي والعشرون للنقابة حيث تقرر عقده في 26/12/2020 لنقاش لجان المجلس عن عملها خلال الفترة الماضية وتقديم خطة عمل للاشهر السته القادمة.

بالاضافة لذلك بحث المجلس موافقة الوزارة على عمل فحص الكورونا بطريقة الأنتجين السريع ووجه شكره لوزيرة الصحة وللجنة الوبائية في الوزارة على هذا الإجراء الذي سيساهم بشكل كبير في اجراءات مواجهة هذه الجائحة حاثا زملائه في المختبرات الخاصة على ضرورة الالتزام التام ببروتوكولات وزارة الصحة واجراءاتها بهذا الخصوص داعيا اللجان الفرعية للنقابة لمراقبة التزام المختبرات الخاصة بكافة الاجراءات اللازمة لعمل الفحص.

وفي نفس السياق اقر المجلس اعادة العمل بنظام التعليم المستمر بالية جديدة سيتم البدء بتطبيقها في بداية العام القادم.