النيابة العامة تمدد اعتقال الناشط نزار بنات لـ48 ساعة

وطن: مددت النيابة العامة في دورا ظهر اليوم توقيف الناشط نزار بنات لمدة ثماني وأربعين ساعة وذلك لاستكمال التحقيق معه على خلفية اتهامه بالذم الواقع على السلطة.

وكانت الاجهزة الامنية اعتقلت الخميس الماضي الناشط بنات من منزله في دورا بالخليل ، وبحسب مجموعة محامون من أجل العدالة فأن هذا الاعتقال يأتي بعد ساعات من نشر فيديو للناشط بنات على صفحتة على الفيس بوك، انتقد فيه إعادة مسار العلاقة بين السلطة والاحتلال.

وفي ذات السياق طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالإفراج عن الناشط نزار بنات، وفي بيان لها، قالت الهيئة إنها تتابع توقيف نزار بنات الذي اعتقل من قبل قوة أمنية مشتركة من منزله الكائن في مدينة دورا بمحافظة الخليل.