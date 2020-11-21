شركة أي.ام.أي للتجارة و الصناعة تحوز على جائزة النمو و الجودة العالمية من وكالة Ep Equipment و تمنحهم ثقة الوكالة الحصرية لغاية عام 2027

وطن: خلال اجتماع وكلاء العالم السنوي الذي عقد بتاريخ 11/11 حازت شركة أي.ام.أي للتجارة و الصناعة ، الوكيل الحصري لشركة EP EQUIPMENT في الأراضي الفلسطينية على جائزة الجودة والنمو العالمية، من شركة EP EQUIPMENT و تجديد الوكالة ومنح الثقة لسبع سنوات مما شكل سابقة للشركة الأم في المنطقة التي في العادة تجدد سنويا و كل سنة على حدا مما شكل سابقة هي الأولى من نوعها في المنطقة للوكالة العالمية .

وحصلت "أي.ام.أي للتجارة و الصناعة" على مرتبة متقدمة من حيث حجم المبيعات للمعدات في السوق الفلسطينية، العام الماضي و الحالي بحسب تقارير أعدتها وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية.

واستعرضت شركة "أي.ام.أي للتجارة و الصناعة" خلال الحفل الذي أقيم وسط حضور رسمي لافت، أهم إنجازات على صعيد توزيع المعدات و الرافعات الشوكية في السوق الفلسطينية، وقدرتها على تلبية الطلبات المتزايدة، وتقديم أعلى مستويات الخدمات، والصيانة، وخدمات ما بعد البيع، على يد الطاقم الفلسطيني المحترف، وكافة النشاطات والحملات اللاتي أطلقتها الشركة لمساندة خدمات البيع ورضى زبائن الشركة في فلسطين.

وفي هذا السياق، قال زهير ابو مريم مدير عام شركة أي.ام.أي للتجارة و الصناعة إن هذه الثقة و الجائزة لفلسطين وشعبنا؛ ووضعت فلسطين على الخارطة الاقتصادية في العالم والتقدم والازدهار في التبادل التجاري بين فلسطين و العالم ، وإيمانا منا بضرورة تشجيع جميع المستوردين الفلسطينيين بالاستيراد المباشر من الشركات الأم وذلك دعما للاقتصاد الفلسطيني والتبادل التجاري بين دول العالم وفلسطين.

وشدد ابو مريم على أن الجائزة تأتي كتقدير لطاقم الشركة الذي تفوق على كل التوقعات، بالرغم من الصعوبات التي تعترض سبيل أي عمل في فلسطين، قائلا: "نعمل على مدار الساعة وبأقصى الطاقات من أجل الوصول إلى أعلى المستويات العالمية في مجال بيع وخدمات المعدات و الرافعات الشوكية " .

وأكد أن الشركة تضع المصانع و الشركات و الزبائن في نصب عينها واهتماماتها دائما، ونمو الشركه نبع من إيمان الزبائن بمعدات EP EQUIPMENT العالمية بداية، وهو الأمر الذي قادهم إلى التفوق، باطمئنانهم إلى الاستفادة القصوى من خدمات الشركة، وسرعة تجاوبهم، والتسهيلات، وخدمات الصيانة التي توفرها لهم.

وأضاف ابو مريم "عمدنا إلى دعم كافة نشاطاتنا كي لا تقتصر على بيع المعدات فحسب، بل ننظر إلى كافة زبائننا باعتبارهم شركاء لنا في كل نجاحاتنا، ولذلك قد تمكنا من الوصول الى كافة الشركات الضخمة و المصانع و شركات البيع بالجملة و التجزئة و جميعها تدعم الشركات الوطنية و هي رافعة للاقتصاد الوطني الفلسطيني و قد حققنا انجازات ضخمة مع شركائنا في السوق و هم من اكبر خمسة مجموعات استثمارية و صناعية في فلسطين .

من الجدير بالذكر ان شركة أي.ام.أي من منطلق حرصها على البيئة و دعمها لمشاريع ريادية و توعوية لمدينة خضراء فقد قامت بادخال المعدات التي تعمل بالكهرباء بالكامل الى هذه المصانع و الشركات و قد لاقت استحسان من جميع زبائننا وزيادة على الطلب مما له اثار جيدة عدا عن البيئية ، من ناحية اقتصادية ايضا .