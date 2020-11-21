شهداؤنا .."قتلى"!!

كتب: د. مازن سليم خضور

أثناء تنقلي بين الصفحات الزرقاء استوقفني عنوان على وكالة فلسطينية عن استهداف كيان الإحتلال الإسرائيلي لموقع في الأراضي السورية وجاء العنوان كالتالي وهنا أقتبس حرفيا : "مقتل ٣ عسكريين سوريين وجرح آخر جراء هجوم إسرائيلي على دمشق".. انتهى الاقتباس .

علما أن صلب الخبر كما ذكرته الوكالة هو ما صرح به المصدر العسكري السوري بأنه : "حوالي الساعة ٣،١١ فجر يوم - ١٧/١١/٢٠٢٠- قام العدو الصهيوني بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية وقد تصدت له وسائط دفاعاتنا الجوية وأسقطت عدداً من الصواريخ وقد أسفر العدوان عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية".

فهل أصبح الجندي العربي السوري "قتيل" من وجهة نظر بعض وسائل الإعلام الفلسطينية ؟

لاسيما أن الاستهداف جاء من قبل كيان الإحتلال الإسرائيلي الذي يحتل أراضٍ فلسطينية بالإضافة إلى أراضٍ سورية ؟

و ماذا عن مصطلح "إسرائيل" الذي استخدمته الوكالة دون اي توصيف يسبقه و كأن ما من أرض فلسطينية يحتلها هذا الكيان الصهيوني؟

سؤال برسم الشرفاء في فلسطين المحتلة وهم كثر، وهم لم يتركوا الحجر يوماً إلا على جباه جنود الإحتلال دماً ولن يتوقف إلا بتحرير فلسطين و قدسها.

فسلام على شهداء فلسطين الآن و بكل وقت.. يقول السوريون هنا.. حيث يخلد المقاومون شهداء حين يرحلون.