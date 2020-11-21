صحة غزة: 4 حالات وفاة و891 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت، وفاة 4 مواطنين وتسجيل 891 إصابة جديدة بفيروس كورونا لتكون هذة الأعداد الاكبر منذ تفشي الفيروس في القطاع ، وتقترب من الألف إصابة، مما يضع المنظومة الصحية في خطر وسط تحذيرات من انهيارها.

وقالت وزارة الصحة خلال تقريرها الوبائي انه تم اجراء 3037 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية لتسجل 891 إصابة ، وتعافي 225 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا

وقالت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين 14084 اصابة، في حين بلغت اجمالي الحالات النشطة 5036 حالة ، واجمالي المتعافين 8986 حالة ، والوفيات 62 حالة وفاة

وبينت وزارة الصحة ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 332 حالة ومنها اجمالي الحالات الخطيرة 78 حالة.