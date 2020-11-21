الاحتلال يعتقل 6 شبان من قلقيلية ونابلس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، شابين من بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية، و4 اخرين ليلًا على حواجز مقامة حول مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال اعتقل الشاب الجريح وائل عبد الله والشاب قيس عبد الرحمن من بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية فجرًا.

فيما جرى اعتقال ثلاثة شبان، الليلة، أثناء مرورهم عبر حاجز بيت فوريك إلى الشرق من مدينة نابلس، وشاب رابع على حاجز زعترة جنوب شرق المدينة.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال أوقفوا مركبة يستقلها ثلاثة شبان من بلدة بيت فوريك قبل أن تقدم على اعتقالهم.