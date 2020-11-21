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أسعار صرف العملات

21.11.2020 07:06 AM
أسعار صرف العملات

وطن: جاءت اسعار العملات لليوم السبت كما يأتي:

الدولار:3.34
الدينار:4.71
اليورو:3.96

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