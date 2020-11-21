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إقتصاد وأعمال
الاحتلال يعتقل 6 شبان من قلقيلية ونابلس
كورونا عالميا: نحو مليون و378 ألف حالة وفاة و57 مليونا و910 آلاف إصابة
إعلام عبري: السلطة تعرب عن الاستعداد لتعليق انضمامها للمنظمات الدولية وفحص مزاعم التحريض في المناهج التعليمية
الطقس: منخفض جوي ماطر
أسعار صرف العملات
الرجوب: مسألة سلاح المقاومة غير مطروحة في حوارات الفصائل وأبلغنا فريق بادين استعدادنا لبحث أي شيء إلا مسألة الوحدة
في يوم الطفل العالمي.. 170 طفلا فلسطينيا يقبعون في سجون الاحتلال
محافظ بيت لحم يغلق مديرية الاقتصاد بعد ظهور إصابات بفيروس "كورونا"
اتحاد المعلمين: نطالب الحكومة بدفع مستحقاتنا المالية كاملة ودفعة واحدة
الصحة: 8 وفيات و1472 اصابة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية
صحة غزة: وفاتان و754 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
بعد التطبيع.. السودان يدعم دولة الاحتلال في تصويت بالأمم المتحدة
41 عاما خلف القضبان.. نائل البرغوثي: "لو كان هناك عالم حر لما بقيت كل هذه المدة"
التفكجي لـوطن: تطويق القدس بالمستوطنات هو جزء من استراتيجية أمنية إسرائيلية لاختراق وتفتيت القرى والأحياء الفلسطينية فيها
نبيل عمرو لوطن: توجه السلطة لإعادة العلاقة مع اسرائيل سيؤخر الحوار الوطني والمصالحة وهناك مغالاة في الرهان على الموقف الأمريكي في إطلاق تسوية سياسية
أسعار صرف العملات
21.11.2020
07:06 AM
وطن
: جاءت اسعار العملات لليوم السبت كما يأتي:
الدولار:3.34
الدينار:4.71
اليورو:3.96
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