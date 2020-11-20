أنباء عن موت زعيم القاعدة "أيمن الظواهري" في أفغانستان

وطن: أعلنت وسائل إعلام، الجمعة، موت زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري، الذي تولى قيادة التنظيم الإرهابي بعد مقتل أسامة بن لادن، لافتة إلى أنه "توفى في أفغانستان، لأسباب طبيعية".

وذكر تقرير لصحيفة "عرب نيوز" السعودية اليومية الناطقة باللغة الإنجليزية، نقلًا عن 4 مصادر في باكستان وأفغانستان تحدثت بشكل غير رسمي كونها غير مخولة بالتحدث لوسائل الإعلام حول القضية، أن "الظواهري (68 عامًا)، توفي لأسباب طبيعية تتعلق بالربو".

جاء ذلك بعد أيام من انتشار تقارير عن وفاة "الظواهري" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان آخر ظهور للظواهري في رسالة مصورة في ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر على الولايات المتحدة.

وأكدت الصحيفة أن "مسؤولي المخابرات الأمريكية على علم بالتقارير، ويحاولون التحقق من صحتها".

كما نقلت "عرب نيوز" عن مصدر بالقاعدة (يعمل مترجماً لدى التنظيم) قوله إن "الظواهرى توفى الأسبوع الماضي في مدينة غزنة الواقعة جنوب غربي العاصمة كابل، بسبب الربو لأنه لم يتلق أي علاج رسمي".

وفى السياق، قال مسؤول أمني باكستاني، يقيم في المناطق القبلية المتاخمة لأفغانستان، "نعتقد أنه لم يعد حيًا، نحن حازمون على أنه مات لأسباب طبيعية".

كما قال مصدر آخر مقرب من القاعدة إنه "توفي في وقت سابق من الشهر الجاري وحضر عدد قليل من أتباعه جنازته".

وأضاف المصدر "ما نعرفه هو أنه كان يعاني من مشاكل في التنفس، وتوفي في مكان ما في أفغانستان".