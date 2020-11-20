إعلام عبري: السلطة تعرب عن الاستعداد لتعليق انضمامها للمنظمات الدولية وفحص مزاعم التحريض في المناهج التعليمية

وطن: قال الصحفي الإسرائيلي جال بيرغر، إن "السلطة الفلسطينية أعربت في رسائل نقلتها لدبلوماسيين غربيين، باستعدادها لتعليق طلب انضمامها للمنظمات والاتفاقيات الدولية، كجزء من عملية تجديد علاقاتها المتوقفة مع الإدارة الأمريكية.

وفي تغريدة له عبر تويتر، أضاف بيرغر إن السلطة ابدت أيضا الاستعداد لإعادة إجراء فحص حول مزاعم وجود تحريض في المناهج التعليمية في مدارسها.

وفي تغريدة اخرى، تحدث بيرغر عن توقعات فلسطينية أن تعيد إدارة جو بايدن فتح مكاتب منظمة التحرير في واشنطن وتجدد مساعدتها لوكالة الأونروا.