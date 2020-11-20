محمد سالم يكتب لوطن: نعم للتغيير..

واشنطن تعلن فى وثيقة، انفصال غزة والضفة الغربية سياسيا وإداريا.. وأكدت الخارجية الأمريكية أنه سيتم وضع علامة على البضائع والمنتجات من "الضفة الغربية" وسيتم تمييز البضائع المنتجة في غزة بعلامة منتجات من "غزة" ، وذلك للإقرار بأن غزة والضفة الغربية منفصلتان سياسيا وإداريا ويجب التعامل معها وفقا لذلك. هل انتهي الخبر هنا؟

قالوا : نحن لا نقرأ، وإذا قرأنا لا نفهم، وإذا فهمنا لا نصدق، وإذا صدقنا نخاف مما صدقناه ونهرب منه؟! طبعا نفاق ..والنفاق غير مطلوب في السياسة. المجاملة ممكن تكون مقبولة لكن النفاق في السياسة الامريكية بالوقت الحالى أمر خطير للغاية.

وحين أراجع أحوال شعبنا خاصة الملف السياسي وملف المصالحة الفلسطينية، و الاستراتيحية الوطنية للتعامل مع الأحوال المتغيرة التي تعيشها قضيتنا الفلسطينية، وعلى قاعدة التمسك بالركائز الأساسية متمثلة بالقدس والأرض والعودة ورفض التطبيع ؛ أشعر بحزن شديد وأتوقف عند شواهد كثيرة تحرك الأحزان. بعد ان شبعنا و هرمنا من اجل الحلم الذى لم يتحقق.

فلغة الحوار والوحدة، وما يسقط على رءوس الشعب من مصائب ومهاترات وحسابات اقليمية. و تطبيع.. أكاد لا أصدق أن هذه الأرض هى نفسها التى أنجبت كوكبة النجوم التي أضاءت سماء فلسطين والعالم العربي. فى يوم من الأيام.. حين أشاهد تلال التجاوزات فى لغة البعض وما يكتب على مواقع التناحر الاجتماعي ، أو ما نسمع من اكاذيب المصالحة. فالقرارات والخطط هي مجرد نوايا أو غايات حسنة ما لم تتحول على الفور إلى عمل جاد؛ وهذه أفعال لا تجلب لنا احترام العالم. إذا كنت في حاجة إلى احترام العالم.. تحترم نفسك وتحترم عقول الناس.

ونسأل من أين هبطت علينا كل هذه الخطايا؟، ومن يوقف كل هذا الإسفاف وكيف نجلس فى بيوتنا ونسمع ونشاهد كل هذا الهراء؟ ليطاردنا سؤال عن رموز القضية فى كل شيء فى النضال والثورة المجيدة والسياسة والقدرات والمقاومة، وأسأل هل جفت الأرض أم بخلت علينا؟! إن لغة الحوار الوطني الان ؛ تعكس خللا وضمور آخر الرموز الوطنية ..رموز الوحد الحقيقية والتزامها بإنجاز الوحدة الوطنية على أساس الشراكة الكاملة والثوابت والمقاومة، ويؤكد أننا فى محنة كبيرة ، وأن الانقسام المدمر، ليس الكارثة الوحيدة.

نعم.. فى السابق كانت المقاومة وحتى السياسة هى الأرقى فى لغتها وشواهدها وربما تجاوزت قليلا دون إسفاف أو تجريح وإهانة.. وكانت نفس الصيغة التى حكمت ثوابت قضية شعبنا، و السياسة الحكيمة هى التى سادت الواقع النضالي والفكري.. كانت خلافات قادة الكفاح الوطنى والمقاومةالمجيدة وايضا الفكر والإبداع تحكمها ثوابت الحوار والترفع التى فرضها واقع بطولي فى السلوك والأخلاق ولغة الحوار .كان الخلاف ممكنا وكان راقيًا ومترفعًا، وكان الحوار يعكس فكرًا ومواقف بعيدًا عن الادعاء او الحزبية والغوغائية. كان الحوار عنيفا وحادًا. احيناو كانت لغة الحوار رغم تعارض الآراء والأفكار والرؤى يحكمها الكثير من الضوابط والثوابت الوطنية ؛ لأن اللغة راقية والمواقف واضحة والرموز كبيرة فى زمانها.

كانت لدينا مدارس كفاح ونضال مشرف تدرك قيمة القضية والوطن والمواطن ، وكان لكل مدرسة رموزها وقواعدها وكانت هذه المدارس والرموز تضع ضوابط كل شيء كان الشهيد ابو عمار وهو من هو، يمثل مدرسة تختلف عن مدرسة الشهيد الياسين، وكان حكيم الثورة المجيدة قائد ومقاتل ومعلم، وأكثر من فيلسوف وحكيم ، واختلف الشهيد د .الشقاقي عن الشيهد ابو جهاد او القائد ابو على مصطفي وكان لدينا فريق من كبار القادة والكثير من الكواكب .. الشهداء العظماء؛ وسادتنا الاحرار ابناء الاحرار،فى المعتقلات النازية الصهيونية؛ ولنا أن نتصور هذه الكتيبة من الرموز العظيمة التى صاغت العصر الذهبي للوحدة والمقاومة.. وحدة الدم والارض والقرار.

اختلفوا مع بعض احيان ولكن خلاف اخوي وحب فى الله والوطن بحق وصدق و ميراث عظيم. وبجانب هذه الكوكبة كانت هناك مدارس مختلفة فى الكفاح والنضال ، مع حركات التحرر الوطنى، فى عالمنا العربي المقاوم فى كل المجالات وكانت هناك اختلافات بين هذه المدارس ؛ كان لدينا ثقافة رفيعة وسياسة واعية ورموز نفخر بها فى كل المجالات.

ولكن .. أعود من حيث بدأت إننا نعيش أزمة حقيقية لابد أن تكون لدينا الشجاعة أن نواجهها.. إن قضية شعبنا لم تعد كما كانت وأنها فقدت الكثير من جوانب الاهتمام بعد أنقسامنا المخزى بسبب هؤلاء القلة . وأننا فرطنا فى أجمل وأعظم ما كنا نفخر به ونتباهى وهو اساس الوحدة الوطنية الحقيقيةوالمقاومة الموحدة ؛ وأننا كلنا شركاء فى هذه الجريمة. فلا ننسي المتسبب في خسارة شعبنا ومازالت تلك القياده الحالية، تضلل نفسها وكذلك الشعب.. نعم للتغيير العقلاني المنتظر.