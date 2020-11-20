ارتفاع الإقبال على السجائر الإلكترونية في 2019

وطن: رصدت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ارتفاعاً في معدل تدخين السجائر الإلكترونية لدي البالغين، فيما لم يشهد معدل تدخين السجائر العادية تغييراً.

ولطالما وصف مسؤولو الصحة تدخين التبغ بأنه السبب الرئيسي في الأمراض والوفيات التي يمكن الوقاية منها.

وأوضح التقرير، أمس (الخميس)، نحو 14 في المائة من البالغين في الولايات المتحدة كانوا من مدخني السجائر خلال 2019. وهو بذلك العام الثالث على التوالي الذي يحتفظ بالمعدل ذاته.

وأوضحت الوكالة أن مسؤولي الصحة قالوا إن التغيير في المنهجية يجعل من الصعب مقارنة ذلك مع نفس النسبة البالغة 14 في المائة لعامي 2017 و2018.

وخلص التقرير أن معدل انخفاض تدخين السجائر العادية في الولايات المتحدة قد يتباطأ بينما يبدو أن معدل تدخين السجائر الإلكترونية في ارتفاع.

وكان معدل التدخين شهد انخفاضاً كبيراً في عام 2017. عندما انخفض من 16 في المائة في 2016.

وبحسب أرقام المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فهناك أكثر من 34 مليون مدخن بالغ في الولايات المتحدة من بينهم حوالي 11 مليون مدخن للسجائر الإلكترونية ويعني هذا ارتفاع معدل تدخين تلك السجائر من 3.2 في المائة في 2018 و2.8 في المائة في 2017.

ولكن المسؤولين يقولون إن مقارنة 2019 بالسنوات السابقة أمر صعب بسبب تغيير المسح، حيث تستند الأرقام إلى استجابة 32 ألف شخص.