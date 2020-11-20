أسماء سلامة تكتب لوطن: وماذا بعد ..

ما الذي سيتغير بعد أن تم الإعلان عن عودة التنسيق .. هل ستصبح الحياة وردية .. ثم ما الأثر الذي أحدثه إيقاف التنسيق .. استمرت الاقتحامات وستستمر .. استمرت الاعتقالات وستستمر .. استمر الهدم وسيستمر .. هل فقط اجتزئت الرواتب وستعود لتصرف كاملة !!

طلب منا الصبر والصمود لأننا نريد الوطن .. وكأن بإمكاننا غير الصبر والانتظار .. ننتظر من أكثر من سبعة عقود وما تغير شيء جوهري لصالحنا على أرض الواقع ، ما تغير أن أراضينا تتقلص مع السنوات ونتحدث عن نسب منها كل فترة ، ولم نر الضوء بعد في نهاية النفق .

نعيش في أزمات متواصلة، وحين تشتد إحداها نثور ونعود لنخمد كما القهوة على النار، وفي النهاية نقلص سقف المطالب قليلا ليسير المركب عله يصل لبر أمان يوما ما.

ولكن هذه المرة مختلفة، فقدنا الثقة بأنفسنا قبل ثقتنا بالآخرين، نحن لا نتحرك؛ ليس مخالفة لدعوات قادة حفظنا عباراتهم وشعاراتهم، ولم تعد كلماتهم تحرك الجماهير وتحشدها كالسابق، بل لأننا لا نرى جدوى من تحركنا وخروجنا، لغياب التوجيه الصحيح لنا، ضاعت البوصلة الموحدة، فأصبح لكل منا اولوياته الخاصة الضيقة ، ونحن معذورون في ذلك ، لأننا نتاج لسياسة مرحلة أضاعتنا معها.

كلما قلنا ربما هناك أمل بتغيير نحو الأفضل، نصدم بما يعيدنا للوراء، وكأن مجرد الأمل حرّم علينا، لم أكن من المتفائلين كثيرا بالتحركات والاجتماعات للمصالحة، فلا جدية واضحة في النوايا، ولكن إيقاف التنسيق كان ربما يقارب قليلا بين الأطراف المختلفة ، وعودته الآن ستباعد بينهم مجددا ، فهل سنقول باي باي مصالحة ، ونعود لإحباط الفرقة والانقسام من جديد ..

ماذا سيحل بقضية أسرانا ومخصصاتهم المالية ، هل ننتظر اجراءات جديدة تتعلق بآلية صرفها ...

وماذا جرى للطعنات التي تلقيناها في الظهر من الأشقاء ، هل برئت بهذه السرعة ، وتقبلنا الموضوع كأن شيئا لم يكن ؟ لم نكن يوما ضد الشعوب العربية ولن نكون، ولكن المواقف الرسمية التي اتخذت وطبقت عليها أن تبقى مرفوضة بالمطلق ، كيف لنا أن نعيد سفراءنا هناك بصفتهم الرسمية ونحن رافضون لهرولتهم للتطبيع، ما الجديد الذي دفعنا لذلك ، نحن كشعب على الأقل لا نعلم .

أو ليس الجميع يتحدث باسمنا كشعب ويخرج الجميع لوسائل الاعلام ليتحدث إلينا ، حفظنا الوجوه والعبارات ، أصبح لدينا قاموس متخم بعبارات الشجب والاستنكار، وقائمة بجرائم الحرب وخروقات القوانين الدولية ، وعدد لا منته من الخطوط الحمراء التي يتم تجاوزها ، لا تتغير الوجوه ولا العبارات .

ففقدت الوجوه قبولها والعبارات تأثيرها فإلى متى سنبقى نسمع ذات العبارات التي لا تتبع بأفعال على الأرض .. كيف لنا أن نصدق تلك الانتصارات التي يعلن عنها .

إن كان كل منكم يقود المركب بالطريقة التي يراها هو ناجحة .. مع كل اختلافها رؤية الاطراف الأخرى .. فابحروا كما تشاؤون ولكن اسقطونا من تصريحاتكم ، فنحن آخر من له كلمة ، فإن لم نكن مشاركين حقيقيين لا داعي لاستخدامنا كواجهة ومسبب لاتخاذ أي قرار .. قرروا واختلفوا وتفرقوا وانتصروا ودعونا جانبا.

قد يكون لكل منا نصره الخاص فكل يغني على ليلاه.

هل فعلا انتصرنا عندما اعدنا التنسيق لندفع الرواتب كاملة .

هل فعلا انتصرنا عندما رفعنا قضية في محكمة بداية نابلس ضد بريطانيا ووعد بلفور .

هل فعلا انتصرنا اذا اصبحنا عضوا في جمعية او منظمة دولية او وقعنا هذه الاتفاقية او تلك.

هل هذه هي الانتصارات التي نريدها حقا ؟؟