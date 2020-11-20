إصابة شاب برصاصة معدنية برأسه والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

قلقيلية - وطن: أصيب شاب بعيار معدني في الرأس، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما .

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، إن "جيش الاحتلال اقتحم البلدة بعد صلاة الجمعة، وأطلق وابلا كثيفا من الرصاص المعدني المغلف وقنابل الغاز المسيل للدموع بالمطاط صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب (20 عاما) بعيار معدني في رأسه، نقل إثرها للمستشفى، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا".