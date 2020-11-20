الاحتلال يجرف مساحات من أراضي اللبن الشرقية وقريوت جنوب نابلس

نابلس - وطن: جرّف الاحتلال مساحات من أراضي قريتي اللبن الشرقية وقريوت جنوب نابلس، والواقعة بمحاذاة بؤرتي "جفعات هروئيه" و"جفعات هرئيل" الاستيطانيتين.

وأفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بأن جرافتين تابعتين للاحتلال تعملان في تجريف تلك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، و الممنوع على أصحابها الوصول إليها.

يٌشار إلى أن البؤرتين "جفعات هروئيه" و"جفعات هرئيل"، أقيمتا قبل عدة سنوات على أراضي قريتي اللبن الشرقية وقريوت جنوب نابلس، وبلدتي سنجل وترمسعيا شمال رام الله.