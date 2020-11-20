اذا تم تجاوز ما تم الاتفاق عليه سيكون هناك موقف للاتحاد
اتحاد المعلمين: نطالب الحكومة بدفع مستحقاتنا المالية كاملة ودفعة واحدة
20.11.2020 01:23 PM
رام الله- وطن: طالب اتحاد المعلمين الفلسطينيين، الحكومة بدفع مستحقاتنا المالية كاملة ودفعة واحدة عند تحويل أموال المقاصة.
وأضاف الاتحاد في بيان له، اليوم الجمعة، أنه سيقوم بمتابعة ما سيصدر خلال الايام القادمة من وزارة المالية واذا تم تجاوز ما تم الاتفاق عليه سيكون هناك موقف للاتحاد.
وأشار الى أن الضرر الواقع على الموظف من صرف انصاف الرواتب يحتاج لسنوات لمعالجته، مؤكدا على أن الاتحاد التزم بما تم الاتفاق عليه وعلى الحكومة ان تلتزم بما تم الاتفاق عليه.
#للنشر_والتوزيع #مستحقاتنا_كاملة_دفعة_واحدة #دولة_رئيس_الوزراء_د_محمد_شتيه #معالي_وزير_المالية_شكري_بشارة الاخوات...Posted by Saed Erziqat on Friday, November 20, 2020