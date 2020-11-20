اتحاد المعلمين: نطالب الحكومة بدفع مستحقاتنا المالية كاملة ودفعة واحدة

رام الله- وطن: طالب اتحاد المعلمين الفلسطينيين، الحكومة بدفع مستحقاتنا المالية كاملة ودفعة واحدة عند تحويل أموال المقاصة.

وأضاف الاتحاد في بيان له، اليوم الجمعة، أنه سيقوم بمتابعة ما سيصدر خلال الايام القادمة من وزارة المالية واذا تم تجاوز ما تم الاتفاق عليه سيكون هناك موقف للاتحاد.

وأشار الى أن الضرر الواقع على الموظف من صرف انصاف الرواتب يحتاج لسنوات لمعالجته، مؤكدا على أن الاتحاد التزم بما تم الاتفاق عليه وعلى الحكومة ان تلتزم بما تم الاتفاق عليه.