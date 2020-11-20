الصحة: 8 وفيات و1472 اصابة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 85.87%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.29%، ونسبة الوفيات 0.84% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الجمعة، أنه تم تسجل 6 حالات وفاة في الضفة الغربية (مواطنان 62 عاماً من محافظة بيت لحم، مواطنان 76 عاماً من محافظة نابلس، مواطنان 73 و81 عاماً من محافظة الخليل)، إضافة إلى مواطنين اثنين من قطاع غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 205 حالات في الضفة الغربية (الخليل 49، جنين 26، نابلس 28، طولكرم 25، سلفيت 4، قلقيلية 16، أريحا والأغوار 16، بيت لحم 35، طوباس 6)، قطاع غزة 205.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (111)، محافظة نابلس (200)، محافظة بيت لحم (108)، محافظة قلقيلية (18)، محافظة رام الله والبيرة (36)، جنين(110)، أريحا والأغوار (11)، سلفيت (15)، طولكرم (47)، طوباس (44)، قطاع غزة (754)، ضواحي القدس (18).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 45 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.