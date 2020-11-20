في المقاومة

كتب: مروان البرغوثي

ان اصلاح الارض وزراعتها وفلاحتها وحمايتها هي مقاومة، والتصنيع الوطني مقاومة، والبناء والاعمار مقاومة، والعمل التطوعي والتعاوني والاجتماعي والفني والأدبي مقاومة، والتعليم وتفجير طاقات الشباب الفلسطيني مقاومة، ومساعدة الفقراء والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة هو مقاومة، وزيارات ذوي الشهداء واحتضانهم هو مقاومة وزيارات ذوي الأسرى والتضامن معهم مقاومة، والعمل على تحريرهم مقاومة، واحترام حقوق المرأة ومساندتها وتعزيز دورها والاعتراف بالشراكة الكاملة معها مقاومة، وتكريس التعددية والحريات مقاومة، وتكريس سيادة القانون وفصل السلطات مقاومة، ومقاتلة المحتل مقاومة، والتضحية والاستشهاد في سبيل الوطن المقدس والشعب واتباع خطى الشهداء هو مقاومة.

ومقاطعة الفاسدين وسارقي قوت الشعب ولقمة عيشه ومحاسبتهم مقاومة، ورفض كل انواع التطبيع والتنسيق مع المحتل مقاومة.

ورفض الانقسام الأسود مقاومة، والنضال من أجل المصالحة الوطنية والوحدة مقاومة، ونبذ العنف الداخلي ونبذ الخلافات والضغائن والتحريض على الحقد واثارة الفتن هو مقاومة، والالتزام بالحوار الاخوي والديمقراطي واحترام الرأي والرأي الآخر وتكريس وحدة الشعب في الوطن والخارج والشتات هو مقاومة، والايمان بالمبادئ والمثل والقيم مقاومة.

والايمان المطلق بحقنا المقدس في بلادنا وفي ارض الأباء والأجداد على طول الوطن وعرضه ومن النهر الى البحر هو مقاومة، ورفض الانصياع للعدو المحتل والاصرار على مواصلة النضال والكفاح هو مقاومة، والتمسك بالهوية الوطنية والانتماء العربي والاسلامي والانساني هو مقاومة، والاصرار على ايماننا بالانتماء للمثل والقيم والمباديء الانسانية رغم كل الذل والقهر والجوع والفقر والاضطهاد والاحتلال والتمييز العنصري مقاومة، الايمان بالنصر وبالحرية وبالعودة وبالاستقلال وبالكرامة الوطنية وبالسيادة هو مقاومة.