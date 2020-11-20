مؤسسة فيلم لاب فلسطين تطلق منصة "وقتنا" للأطفال واليافعين

رام الله- وطن: تطلق مؤسسة فيلم لاب فلسطين، اليوم الجمعة، وبالتزامن مع يوم الطفل العالمي منصة "وقتنا" لأفلام الأطفال واليافعين. وهي منصة مجانية غير تجارية مخصصة للأغراض الاجتماعية والتعليمية والثقافية والإنسانية، موجهة للأطفال في دولة فلسطين.

عملت مؤسسة فيلم لاب فلسطين منذ تأسيسها على محو الأمية السينمائية للأطفال ما بين الأعوام (6-10) واليافعين من (11-15) عاماً، وفي العام 2017، طوّرت برنامج الجيل القادم، والذي تُطلق المنصة من خلاله.

وعلى الرغم من أن الثقافة السينمائية تعد صاعدةً ومهمةً في فلسطين، فإن السينما المخصصة للأطفال لا تزال في مراحلها الأولى، ومع ازدياد صعوبة مراقبة ما يشاهده أطفالنا يومياً، خاصة مع تعدد أشكال المحتوى المليء بالعنف، أو الذي يعيق نموهم العقلي والنفسي ويزيد من المشاكل السلوكية، ظهرت الحاجة إلى توفير محتوى غني يقدم قصصاً تتناول قضايا حياتية وتحث على القيم الانسانية.

تحتوي المنصة في المرحلة الأولى على 93 فيلم من عدة دول حول العالم بلغات مختلفة، مترجمة أو مدبلجة للعربية. مقسمة لأربعة أقسام، قسم للأفلام الطويلة وقسم للأفلام القصيرة من ضمنها مجموعة أفلام تشارلي تشابلن، وقسم "خلف الكواليس" ليتمكن الطفل من مشاهدة كيف يتم تصوير الأفلام، أما القسم الرابع فهو أفلام من صنع الأطفال من خلال ورش صناعة الأفلام المخصصة للأطفال واليافعين التي يعقدها "فيلم لاب" ضمن برنامج "الجيل القادم". بالإضافة إلى أن بعض الأفلام ستقدم بلغة الإشارة، لدمج الأطفال ذوي الإعاقة السمعية. كما أن المنصة ستغلق يومياً الساعة التاسعة مساءً لتشجيع الأطفال على الحصول على عدد ساعات كافي من النوم. وسيتم تحديث أفلام المنصة بشكل دوري.

اختيرت الأفلام بناءً على عدد من المعايير وٌضعت خصيصاً، أهمها أن تقدم الأفلام مواضيع متنوعة وغنية بلغة سينمائية جيدة، وأن تقدم معرفة جديدة. ويُراعى بأن تناسب ثقافة الطفل الفلسطيني وألا تحتوي عنفاً أو ما قد يترك أثراً سلبياً عليه.

من الجدير بالذكر أن مؤسسة فيلم لاب: فلسطين تأسست عام 2014 كمؤسسة غير ربحية، تسعى إلى تعزيز الثقافة السينمائية في فلسطين وتوفير فضاء مثالي يجمع بين صناع السينما في فلسطين، بهدف التحفيز على التعلم، وتبادل الخبرات، إلى جانب تنظيمها لمهرجان أيام فلسطين السينمائية بشكل سنوي، تقوم المؤسسة وعلى مدار العام بتنظيم العديد من البرامج والفعاليات في مجال الثقافة السينمائية وصناعة الأفلام لمختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية.