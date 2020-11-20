صحة غزة: وفاتان و754 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

وطن: أعلنت وزارة الصحة بغزة صباح الجمعة تسجيل حالتي وفاة و754 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في تقرير يومي يرصد مستجدات "كورونا"، أنها أجرت 3142 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت أنّه تمّ تعافي 345 حالة جديدة من المصابين بالفيروس الوبائي.

وأفادت بأنّ الإجمالي التراكمي لأعداد مصابي "كورونا" في قطاع غزة بلغ منذ مارس الماضي 13193 إصابة، منها 4374 حالة نشطة، 8761 متعافيًا، و58 حالة وفاة.

وبينت الصحة أن عدد الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية داخل المستشفى بلغ 349 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة 59 حالة.