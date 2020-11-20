فتح الطريق أمام مشروع تهويدي قرب الحرم الإبراهيمي

وطن: انتهت ما تسمى بـ"لجنة الاعتراضات" في الإدارة المدنية التابعة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي من تلقي الاعتراضات فيما يتعلّق بمشروع بناء مصعد وممر للمستوطنين بمحاذاة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وذكرت القناة السابعة العبرية أنّ اعتراضات قدمتها بلدية الخليل ومنظمات يسارية جرى النظر فيها ورفضها؛ ما يفتح الباب أمام طرح عطاءات للبدء بالبناء التهويدي.

ويدور الحديث عن بناء مصعد وممر خاص بالمعاقين من المستوطنين بمحاذاة الحرم؛ لتسهيل عملية اقتحام المسجد، وقد تمّ تخصيص مليوني شيقل حتى الآن لتمويل المشروع التهويدي.