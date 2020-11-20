حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتحذير من التزحلق وتشكل السيول

وطن: قالت دائرة الأرصاد الجوية تتأثر البلاد اليوم الجمعة بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق خاصة الشمالية والوسطى وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق خاصة الشمالية والوسطى وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية احياناً والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم غد السبت غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجاتالحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على مختلف المناطق خاصة الشمالية وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الامطار، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم الإثنين المقبل غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح وخطر التزحلق على الطرقات، وكذلك من تدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.