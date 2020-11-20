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إقتصاد وأعمال
الرئيس: ملتزمون بكل التفاهمات مع حماس ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل
حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتحذير من التزحلق وتشكل السيول
أسعار صرف العملات
41 عاما خلف القضبان.. نائل البرغوثي: "لو كان هناك عالم حر لما بقيت كل هذه المدة"
حسين الشيخ: عقدت اليوم اجتماعا مع الجانب الاسرائيلي وتم الاتفاق على تحويل كل المستحقات المالية للسلطة
التفكجي لـوطن: تطويق القدس بالمستوطنات هو جزء من استراتيجية أمنية إسرائيلية لاختراق وتفتيت القرى والأحياء الفلسطينية فيها
ردا على تصنيف امريكا لحركة المقاطعة بمعاداة السامية .. حركة المقاطعة: سنبقى نناضل من أجل الحرية والعدالة والمساواة للشعب الفلسطيني
نبيل عمرو لوطن: توجه السلطة لإعادة العلاقة مع اسرائيل سيؤخر الحوار الوطني والمصالحة وهناك مغالاة في الرهان على الموقف الأمريكي في إطلاق تسوية سياسية
الولايات المتحدة: وفيات كورونا تسجل 249670 حالة
وفاتان و570 إصابة جديدة بكورونا في دولة الاحتلال
مصر.. السيطرة على حريق اندلع إثر انفجار أنبوب غاز
الاحتلال يخطر بهدم منشأة زراعية في "الولجة"
فرنسا تسجل انخفاضا ملموسا في إصابات كورونا
"الصحة العالمية": وفاة مصاب بكورونا كل 17 ثانية في أوروبا
هل ما تم يُعبر عن غباء سياسي ام هناك ما وراءه ؟؟؟!!!
أسعار صرف العملات
20.11.2020
07:05 AM
وطن
: جاءت أسعار صرف العملات لليوم اجمعة كما يأتي:
الدولار:3.34
الدينار:4.72
اليورو:3.98
الجنية:0.21
التعليـــقات
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