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أسعار صرف العملات

20.11.2020 07:05 AM
أسعار صرف العملات

وطن: جاءت أسعار صرف العملات لليوم اجمعة كما يأتي:

الدولار:3.34
الدينار:4.72
اليورو:3.98
الجنية:0.21

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