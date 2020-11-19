وفاتان و570 إصابة جديدة بكورونا في دولة الاحتلال

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء الخميس، أن عدد مرضى الكورونا في دولة الاحتلال ارتفع إلى 326770 مصابًا، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 2740 حالة وفاة، بعد تسجيل وفاتين و570 إصابة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.

وحسب بيان الصحة الإسرائيلية، فإن من مجمل الإصابات هناك 314 وصفت حالتهم بالخطيرة، بينهم 126 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ويتضح من المعطيات أن عدد الحالات النشطة حالياً هي 8518 إصابة، بعد استبعاد الوفيات، وحالات التعافي، من مجمل الإصابات، منذ بدء تفشي الوباء.

ويتضح من المعطيات أيضاً، أن 781 إصابة بالفيروس تم تشخيصها الأربعاء، من اصل 44448 فحصاً؛ أي أن نسبة الفحوصات الإيجابية 1.7%.